Около 1500 школьников эвакуировали из-за задымившегося телефона в Анапе

Учащихся анапской школы эвакуировали на улицу из-за задымившегося телефона в руках у одного из детей. Об этом сообщило МЧС России.

По данным ведомства, на перемене сдетонировал аккумулятор в смартфоне ученика, напугав окружающих.

«Горения не было. Уроки прервали и эвакуировали около 1 500 человек», - отмечается в сообщении ведомства.

Telegram-канал Shot уточнил, что сам школьник не пострадал, испортился только телефон. Этот смартфон девятиклассник получил от родителей после того, как его телефон сломался и был отдан в ремонт. Гаджет не включали два года, предварительно, это могло стать причиной взрыва, утверждает издание.

Ранее в руках у жителя Москвы взорвался смартфон. Это произошло одновременно со взрывами устройств членов «Хезболлы» в Ливане. На фоне новостей из ближневосточной страны полицейские отдали телефон на экспертизу. По предварительным данным, с атаками на «Хезболлу» эта история не связана - скорее всего, в телефоне просто перегрелся аккумулятор.