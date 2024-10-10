Информация о срабатывании электронных браслетов у Артема и Валерии Чекалиных не соответствует действительности, нарушений условий домашнего ареста нет. Об этом РИА Новости сообщили в ГУФСИН России по Московской области. Газета.Ru

«Информация, распространяемая в телеграм-каналах о том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина якобы сработали электронные браслеты, не соответствует действительности. Технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у Чекалиной и Чекалина, работают исправно», — говорится в сообщении. NSN.FM

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что блогера и ее бывшего мужа заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста, так как у них сработали электронные браслеты. По информации канала, у Валерии датчик сработал больше двух раз, а с браслетом ее экс-супруга часто пропадает связь. Канал утверждает, что правоохранители провели проверку и навестили арестантов, они оказались дома. News.ru