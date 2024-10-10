В Россию экстрадировали обещавших вылечить ребенка с ДЦП лжеврачей

Семейную пару, которая притворялась качественными медицинскими специалистами, доставили из Казахстана в Москву. Лжеврачи обещали с помощью сеансов массажа вылечить ребенка с ДЦП за три миллиона рублей.

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Об этом сообщили в четверг, 10 октября, в пресс-службе столичного СК.

— Никонов, не имея профильного медицинского образования, выдавая себя за медицинского специалиста, обладающего эффективным методом лечения детей с заболеванием «детский церебральный паралич» (ДЦП), и обещая вылечить ребенка 2017 года рождения, провел курс массажа, за который в общей сумме получил более трех миллионов рублей, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Мужчине помогала его жена, которая также провела ряд сеансов массажа. Фигурантов дела объявили в межгосударственный розыск и задержали на территории Казахстана. После семейную пару экстрадировали в Москву.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали лжедокторов, которые вымогали у родственников больных около одного миллиона рублей. Силовики возбудили восемь уголовных дел. В ходе расследования дела было задержано шесть человек.