Суд снял арест со счетов Блиновской

Савеловский суд Москвы снял арест с части счетов «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости

Адвокаты настаивали на снятии ареста с условием, что деньги сразу переведут на счет налоговой инспекции в счет погашения долга. Согласно решению суда, речь идет примерно о 97 млн рублей, которые хранятся в различных российских банках.

Напомним, что Блиновская стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере весной 2023 года. По версии следователей, «королева марафонов» дробила свой бизнес, чтобы занижать сумму налоговых отчислений. Кроме того, вместе с мужем Алексеем она легализовала 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов.

В начале октября адвокат блогера заявил, что она закрыла долг по НДФЛ в размере более чем 320 рублей. Теперь она должна государству еще 587 млн рублей долга по НДС, 211 млн рублей штрафа и пени порядка 340 млн рублей.