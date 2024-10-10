Появились подробности о попытке теракта в Смоленске

Пытавшийся устроить теракт в здании УМВД России по Смоленской области тридцатилетний мужчина попал под влияние телефонных мошенников с Украины. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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9 октября ФСБ России сообщила о предотвращении попытки совершения террористического акта в Смоленске. По данным спецслужбы, житель Тверской области пытался пронести взрывное устройство в здание УМВД по региону под видом папки с документами. При входе взрывное устройство сработало, в результате взрыва пострадали двое полицейских, также травму получил и сам злоумышленник.

По данным источника канала, мошенники убедили мужчину взять кредиты на пять миллионов рублей, а затем перевести их на «безопасный счет». А «списать долги» пообещали в том случае, если он пронесет в полицию самодельное взрывное устройство.

Ранее жертва мошенников работал в администрации одного из поселений в Тверской области и электриком в Твери.