Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее экс-супруга Артема заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста. Как сообщает Telegram-канал Mash, у них сработали электронные браслеты: оперативной группе судебных приставов пришло несколько сигналов.

По информации канала, у Лерчек больше двух раз сработал датчик попытки снятия устройства. В дом в Истре приехали специалисты — блогер была на месте. Аппарат проверили и на всякий случай заменили.

С браслетом Чекалина, который находится под домашним арестом в другом доме, постоянно пропадает связь. В публикации отмечается, что блогер либо слишком далеко отходит от дома, либо свое влияние вносят радиопомехи. Опергруппа приехала по одному из сигналов, но обнаружила Артема дома.

Против Лерчек и ее мужа завели новое дело

Напомним, что в отношении бывших супругов, а также их бизнес-партнера возбудили дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В прокуратуре заявили, что в рамках продажи фитнес-марафонов в интернете обвиняемые отправляли оплату на счета зарубежного банка, предоставляя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Артема и Валерию поместили под домашний арест с 4 октября. Адвокат Лерчек заявлял, что та не признает свою вину.