Елену Блиновскую доставили в суд после перенесенного ОРВИ

Блогера Елену Блиновскую доставили на заседание в Савеловский районный суд после перенесенной простуды.

Ранее сообщалось, что подследственная почувствовала недомогание в СИЗО несколько дней назад. Несмотря на это, сегодняшнее заседание по ее уголовному делу состоится в назначенное время. Как обычно, блогера доставили в зал заседаний, на вопросы прессы она традиционно не стала отвечать.

На сегодняшнем заседании ожидается продолжение допроса свидетелей. Ранее участники процесса из числа бизнес-партнеров Елены Блиновской рассказали о некоторых деталях финансовых взаимоотношений с "королевой марафонов".

Напомним, что Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в легализации доходов, полученных преступным путем.