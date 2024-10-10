Россиянина арестовали за герб Украины на обложке паспорта

Сантехника, родившегося на Украине, арестовали за обложку с украинским гербом на российском паспорте. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— 8 октября его остановили полицейские для проверки документов. Они усмотрели нарушение в том, что у Сергея российский паспорт, но обложка с украинским гербом, — передает слова собеседника Telegram-канал «Осторожно, новости».

После задержания мужчину отправили под суд. На судебном заседании сантехник признал свою вину. Его арестовали на пять суток. Обложку паспорта передали в центр «Э».

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Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении блогера Александра Шпака, опубликовавшего в Сети видео, на котором он сжигает свой российский паспорт. Сам Шпак назвал свой поступок «символом того, что происходит», и заявил, что разорвал связи с Россией.