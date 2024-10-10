Подмосковного тренера по армрестлингу обвинили в домогательствах учениц

Тренера одной из секций по армрестлингу в подмосковной Шатуре Константина Рабиновича обвинили в домогательствах шести своих учениц.

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Силовики задержали подозреваемого. Об этом сообщили в четверг, 10 октября, в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— С декабря 2019 года по сентябрь 2024 года подозреваемый являясь тренером секции «Армрестлинг» совершал развратные действия без применения насилия в отношении шести своих подопечных, а также вступал с одной из них в половое сношение, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудникам Следственного комитета удалось задержать фигуранта дела. На данный момент его допрашивают. Рабинович является мастером спорта международного класса, действующим чемпион России и Московской области по армрестлингу, многократным чемпион Европы и мира.

Ранее на мастера спорта международного класса по боксу Андрея Стоцкого было совершено нападение в Челябинской области. В результате нападения, которое произошло ночью, спортсмен получил незначительную травму ноги.