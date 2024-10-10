Расстроившаяся из-за проигрыша в шахматы девочка выбросилась из окна

В подмосковном Подольске 15-летняя девочка выпала из окна после игры в шахматы с отцом. Подросток приняла близко к сердцу свой проигрыш.

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9 октября девочка играла вечером в шахматы с отцом. Получив шах и мат, она начала плакать. Мужчина разозлился, вышел из-за стола и сказал, что больше не будет участвовать в совместном развлечении. Мама вдогонку кликнула, что дочери еще предстоит сдавать ЕГЭ, сообщает Telegram-канал Mash.

Родители начали играть в шахматы друг с другом, а девочка заперлась в комнате. Спустя время мать ощутила сильный холод в квартире и отправилась посмотреть, откуда дует. Оказавшись в комнате девочки, она заметила, что ее нет, но открыто окно. На улице она увидела тело дочери.

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Девочка была примерной ученицей, не выпивала и не принимала наркотики, но состояла на учете в ПДН. Правоохранители завели уголовное дело по факту случившегося.

Ранее старшая сестра подозреваемой в убийстве двух девочек в Тольятти опровергла, что подросток ревновала к другим детям. Она заявила, что внимание в семье всем уделялось одинаковое.