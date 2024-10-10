Очередная попытка эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов провалилась

Погибших на горе Дхаулагири в Непале российских альпинистов не удалось эвакуировать. Об этом сообщается в Telegram-канале Mountain.ru. Lenta.ru

В сообщении говорится, что скальная полка, на которой лежат тела погибших альпинистов, слишком крутая для посадки вертолета. Высадить людей там не получится. Российская газета

8 октября в Непале нашли тела пяти российских альпинистов, которые сорвались с горы и разбились во время восхождения. Изначально группа состояла из 15 человек, но остальные участники вернулись в лагерь до трагедии. Вечерняя Москва