В Новом Уренгое ученик пронес в школу пневматический пистолет и ранил ученицу

В Новом Уренгое мальчик пронёс в школу пневматический пистолет, который выстрелил внутри сумки и ранил ученицу.

Об этом говорится в Telegram-канале регионального СУ СК России. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что ЧП произошло 10 октября.

«Пневматическая пуля задела учащуюся. Несовершеннолетней пострадавшей, доставленной с ссадиной на щеке в медицинское учреждение, оказана помощь, оснований для госпитализации не имеется», — указывается в заявлении.

Как отметил глава города Антон Колодин, девочка получила ссадину. Сейчас она дома, чувствует себя хорошо.

Мэр поручил разобраться в произошедшем и провести во всех школах беседы с учениками.

23 сентября 13-летний подросток пришёл в школу с тремя молотками и напал на учеников. Его задержал учитель физкультуры. По факту нападения возбуждено уголовное дело.