Украинскую шпионку осудили за передачу ВСУ данных о российских военных

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 39-летнюю украинку Ольгу Тихую к 18 годам лишения свободы за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных о российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Тихая признана виновной по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в период с декабря 2022 года по май 2023 года по заданию ВСУ женщина занималась сбором информации о перемещении и местах дислокации Вооруженных сил (ВС) России на территории Луганска. Полученные данные она передавала ВСУ через интернет-мессенджеры.

Ранее сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 62-летнего украинца Сергея Спартесного к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.