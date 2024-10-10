Як-130 упал в Волгоградской области

Самолет Як-130 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Об этом со ссылкой на военную прокуратуру Южного военного округа пишет ТАСС.

Источник издания в ведомстве сообщил, что по факту произошедшего проводится проверка. При этом в прокуратуре отметили, что не обладают информацией о судьбе пилотов.

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел сегодня около пяти утра, когда самолет летел на аэродром.

«Пилоты сумели катапультироваться, сейчас они находятся в госпитале. Предварительно, причиной аварии стал отказ техники», - утверждает канал.

Як-130 - первый полностью новый самолет, построенный в России после распада СССР. Был разработан ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Машина создавалась для замены в ВВС России учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros чехословацкого производства.

Самолеты, которые производятся на Иркутском авиазаводе, способны нести три тонны боеприпасов, выполнять легкие штурмовые и разведывательные задачи.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение около села Верх-Озерное Алтайского края. В МЧС сообщили, что СП-30 зацепил линию электропередачи. По данным спасателей, на борту находился лишь пилот. Он не получил серьезных травм.