Экс-супруга главреда «Новой газеты. Европа»* обвинила его в своем похищении

Бывшая жена главного редактора «Новой газеты. Европа»* Антонина Федорова обвинила Кирилла Мартынова** в своем похищении. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.

«Антонина Федорова (Мартынова) написала в СК заявление насчет ее похищения бывшим супругом Кириллом Мартыновым**», - пояснил он.

Напомним, что по версии следствия Федорова в 2007 году сбросила свою двухлетнюю дочь с лестничного пролета. Девочка выжила. Сама Мартынова заявляла, что это был несчастный случай. Суд признал ее виновной. Однако перед вынесением приговора в 2008 году она сбежала вместе с дочерью и скрывалась 16 лет. Федорову задержали в марте 2024 года, рассмотрение дела было возобновлено. Суд приговорил ее к девяти годам тюрьмы.

Дочь Мартыновой, а также адвокат подали апелляционную жалобу на приговор. Первый апелляционный суд общей юрисдикции освободил Антонину Федорову, заменив ей реальный срок на восемь лет условного заключения.

* СМИ, признанное в России нежелательной организацией.

** Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.