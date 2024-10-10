В Москве задержали гражданина Китая за совращение школьниц

В Москве задержан гражданин Китая по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней; на допросе он признался в преступлении и сообщил о еще одном случае совращения школьницы на юге столицы.

В Москве задержан гражданин Китая по подозрению в совращении двух школьниц, передает РИА «Новости». Инцидент стал известен после обращения родителей одной из пострадавших в полицию 7 октября. Сообщается, что мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней на юге Москвы.

Подозреваемый был задержан спустя два дня после совершения преступления. На допросе он признал свою вину и рассказал о еще одном аналогичном случае.

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Сообщается, что задержанный находился в России легально.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который совращал школьницу, переписываясь с ней в соцсети, и он был задержан.

Кроме того, отсидевшего 19 лет в колонии за серию изнасилований детей Сергея Прасолова задержали за аналогичное преступление через три месяца после освобождения. А водителя школьного автобуса в Верховном суде Карелии осудили по делу о растлении детей.