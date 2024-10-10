Несколько сотен иностранцев задержали в хостеле на юго-западе Москвы

Более 500 иностранцев задержали в хостеле на юго-западе Москвы
Свыше 500 иностранных граждан задержали во время обысков в хостеле на юго-западе столицы.
Об этом в четверг, 10 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.
— Сегодня следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле. На объекте установлено 538 иностранных граждан, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Силовики заявили, что проверят иностранных граждан на соблюдение миграционного законодательства и возможного совершения иных правонарушений в Москве. Кроме этого следователи во время обысков в хостеле изъяли документацию.
Ранее мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на администратора хостела на Пугачевской улице в столице. Позднее он разбил стекло входной группы и попытался скрыться.