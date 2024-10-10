Последствия разрушительного урагана «Милтон» в США попали на видео

Обрушившийся на США ураган «Милтон» затопил улицы и разрушил множество зданий. Последствия опасного явления сняли на видео, которое публикует агентство Associated Press.

В кадр попали мощные ливни и ветер с порывами 160 километров в час в штате Флорида. В результате вода скопилась на дорогах, и некоторые дома оказались повреждены. Сильнее всего пострадал бейсбольный стадион команды Тампа-Бэй Рейс — ветер разорвал в клочья крышу здания, оставив от нее лишь каркас. По последним данным, из-за урагана «Милтон» разрушены как минимум 125 домов.

Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды ночью 10 октября. Эксперты ожидали, что явление станет самым разрушительным в истории. Однако мощность урагана снизилась перед тем, как он достиг Флориды. В результате катастрофы не выжили как минимум два человека.