Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры

Хамовнический суд Москвы закрыл процесс по иску народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье к Долиной объединили с иском певицы. Его также рассмотрят сегодня. Журналистов не пустили в зал, процесс начался в закрытом режиме.

Напомним, что Долина стала жертвой мошенников. По данным прокуратуры, аферисты по телефону «обрабатывали» народную артистку с апреля по июль. Они уговорили артистку продать квартиру, а вырученные деньги и сбережения «спасти». Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (мошенничество).

Долина пожаловалась, что в ее жизни происходит кошмар из-за квартиры

После этого певица подала в суд на Лурье, потребовав аннулировать сделку. Новая собственница настаивает, что приобрела недвижимость законно. При этом Долина утверждает, что от нее требуют выехать из квартиры, шлют угрозы и взломали социальные сети.