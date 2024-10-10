Два человека погибли при пожаре в московском «доме-корабле»

Пожар произошел в знаменитом «доме-корабле» на улице Большая Тульская в Москве. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже здания. Пожарные спасли 14 человек, еще около 80 человек самостоятельно вышли на улицу.

После тушения огня на месте случившегося были обнаружены тела мужчины и женщины.

«В горящей квартире находились два маломобильных человека, с ними была сиделка. Во время пожара сиделка покинула квартиру», — сообщил источник агентства «Москва».

Ранее, в конце сентября, в московском жилом комплексе (ЖК) «Селигер Сити» в Ильменском проезде произошел пожар в одной из квартир. Причиной ЧП мог стать взрыв газовых баллонов, которые оставили рабочие, чтобы сделать натяжной потолок.