Машинист буровой установки не выходит на связь после обвала породы в Кузбассе

Два человека оказались под завалами после обвала породы на участке Моховского угольного разреза компании «Кузбассразрезуголь». Один из них найден, второй не выходит на связь. Об этом сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона.

Первого пострадавшего - машиниста бульдозера - госпитализировали для осмотра и оказания медицинской помощи. Второй пострадавший - машинист буровой установки, его ищут специалисты предприятия и служащие военизированной горноспасательной части, разбирающие горную массу.

В ночь на 10 октября, на горном участке Моховского угольного разреза произошел обвал породы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ. По предварительным данным, обвал произошел на Моховском разрезе филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» при производстве работ по выемке угля открытым способом.

Следователи возбудили дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).