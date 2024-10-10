Названа причина пожара в «доме-корабле» в Москве

По предварительным данным, пожар в многоэтажном доме на Большой Тульской улице в Москве, произошел по причине неисправности электропроводки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Сегодня рано утром РИА Новости сообщило, что спасатели тушат жилой дом на Большой Тульской улице в Москве. Загорелась квартира на 6-м этаже. Как стало известно, пожарные спасли трех жильцов, однако 2 человека погибли.

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Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Позднее сообщалось, что открытое горение пожара ликвидировано, МЧС спасли трех жильцов. Как сообщает ведомство, на данный момент пожар ликвидирован на 55 квадратных метров. Спасатели нашли тела мужчины и женщины.