Следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова

Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве артиста, допросили в Израиле сотрудники Следственного Комитета РФ из Санкт-Петербурга.

— Сотрудники Следственного комитета из Санкт-Петербурга допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве музыканта, — говорится в материале «Известий».

Отмечается, что его заочно обвиняют в убийстве Талькова. 31 июля прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении подсудимого.

«Все знали, кто стрелял»: кто убил Игоря Талькова

Спустя 33 года расследование убийства легендарного музыканта 80–90-х годов Игоря Талькова подходит к концу. Уголовное дело передали в петербургский суд. Кто убил Талькова и при каких обстоятельствах, понесет ли виновник ответственность и почему расследование растянулось на три десятка лет — в материале «Вечерней Москвы».

Стало известно, что на вечернем концерте, где должны были выступать певица Азиза и рок-музыкант Игорь Тальков, незадолго до убийства последнего между артистами произошел конфликт. Причиной конфликта стала очередность выступления. Тальков назвал Азизу «проституткой» и сказал, что успехов в карьере она смогла достичь через постель.