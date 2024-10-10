В Японии вертолет ВВС США совершил аварийную посадку

Вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в японской префектуре Канагава. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. "Мы потребуем от американской стороны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности [полетов]", - приводит слова нового министра обороны Японии Гэна Накатани агентство Kyodo.

Сообщается, что вертолет приписан к базе ВВС США Ацуги, расположенной в префектуре Канагава. О причинах аварийной посадки не сообщается, тип вертолета также не указывается.

В Японии периодически происходят мелкие инциденты, связанные с военной авиацией США, дислоцированной в стране, что вызывает недовольство и обеспокоенность у местного населения и региональных властей.