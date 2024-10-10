Во Флориде сообщили о первых жертвах из-за урагана «Милтон»

Появились первые сообщения о жертвах из-за урагана «Милтон», сообщает NBC. Шериф округа Сент-Люси Кит Пирсон не назвал точное количество, но заявил, что смерти были «многочисленны».

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Он рассказал, что несколько человек погибли в Spanish Lakes Country Club, где проживают пожилые люди.

Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды

10 октября ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды. По последним данным, у него вторая категория, более полтора миллиона клиентов в штате остались без электричества.