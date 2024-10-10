В центре Москвы произошел пожар в «доме-корабле»

На улице Большая Тульская в центре Москвы в многоквартирном 14-этажном доме, известном как «дом-корабль», начался пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ и SHOT.

Загорелась квартира на шестом этаже. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. Проводится эвакуация жильцов.

Сильное задымление пока не позволяет попасть в горящую квартиру.

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О том, имеются ли пострадавшие, пока неизвестно.

МЧС сообщило, что в тушении пожара принимают участие 47 специалистов и 15 единиц техники. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В «доме-корабле» уже происходил пожар. Так, 6 января 2024 года в нем загорелась квартира, расположенная на 11-м этаже. Из-за пожара было затруднено движение по Большой Тульской улице.

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