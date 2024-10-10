Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Уточняется, что после ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела женщины и мужчины.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара, сообщили в столичной прокуратуре. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

В центре Москвы произошел пожар в гостинице

О пожаре в жилом доме на Большой Тульской улице стало известно утром 10 октября. Возгорание площадью 40 квадратных метров началось в одной из квартир на шестом этаже здания.

Позже сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 55 "квадратов". Огнеборцы также спасли при пожаре 14 жильцов дома – сейчас их осматривают врачи.