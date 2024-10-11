В Приморье приняли решение о выдворении из России 230 мигрантов

Контролируемый выезд 133 нелегальных мигрантов за пределы страны осуществлен на территории Приморского края в рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024", еще 97 иностранных граждан помещены в Центр временного содержания УМВД России по региону для последующего принудительного выдворения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Всего же по материалам, собранным сотрудниками полиции, судами принято 133 решения об административном выдворении нелегальных мигрантов за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда, еще 97 иностранных граждан помещены в Центр временного содержания УМВД России по Приморскому краю для последующего принудительного выдворения", - говорится в сообщении.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции выявлено и пресечено 510 административных правонарушений, в том числе 249 фактов нарушения правил въезда, выезда и режима пребывания на территории Российской Федерации и 51 факт незаконного осуществления иностранцами трудовой деятельности.

Кроме того, выявлено 28 преступлений в сфере миграции, среди которых фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, а также подделка, изготовление и оборот поддельных документов.

Рейдовые мероприятия проведены во всех муниципалитетах региона, добавили в ведомстве.