Во Флориде подсчитали число разрушенных из-за урагана домов

Торнадо, обрушившийся на американский штат Флорида с приходом урагана «Милтон», привел к разрушению около 125 домов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на начальника регионального управления по чрезвычайным ситуациям Кевина Гатри.

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«Мы получаем сведения <...> о 125 разрушенных домах, в основном мобильных домах», — рассказал специалист.

Кроме того, по информации журналистов, существенные повреждения получил стадион Tropicana Field в городе Сент-Питерсберге. Авторы статьи уточнили, что сильный ветер сорвал крышу с постройки.

Ураган «Милтон» достиг американского штата 10 октября. Сначала природный катаклизм зафиксировали на западном побережье Флориды, в районе обособленной местности Сиеста-Ки в округе Сарасота. Скорость порывов ветра в зоне действия торнадо достигла 57 м/с (205 км/ч).

Данные мониторингового ресурса PowerOutage свидетельствуют о том, что из-за урагана без света остались более 1 млн потребителей в США.

Как рассказали чиновники из Флориды, в результате природного катаклизма пострадали несколько человек. Но точное их количество пока не уточняется.