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Стала известна причина задержания российского социолога в Чаде

Причиной задержания властями Чада российского социолога Максима Шугалея могла стать статья в издании Jeune Afrique. В ней Шугалея назвали «близким соратником» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который якобы вмешивается во внутреннюю политику центральноафриканской страны. Об этом сообщают источники.

Стала известна причина задержания российского социолога в Чаде
© РИА Новости
«Мы считаем, что во всем виновата статья, вышедшая после его прошлой поездки. <…> Представители военной разведки, увидев эту статью, решили, что социологи — это шпионы „Вагнера“. При пересечении границы их решили взять и выяснить их планы в Чаде», — рассказали источники «Коммерсанту».

Уточняется, что статья вышла в панафриканском еженедельном журнале Jeune Afrique. В ней утверждается, что 6 мая, когда проходил первый тур выборов главы государства в Чаде, российские социологи посетили предвыборные штабы Махамата Идриса Деби Итно. Издание также опубликовало фото Шугалея, назвав его «коммуникатором» и «близким соратником Евгения Пригожина».

В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в Чаде гражданами России

Сообщалось, что в сентябре граждан России и Белоруссии задержали в аэропорту африканского государства и удерживали там без объяснения причин. По словам задержанных, ранее при посещении страны у них не возникало проблем, пишет RT. Посол республики в России Адам Бешир заявил, что социологи скоро будут освобождены и направлены в Россию.

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