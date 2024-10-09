Стала известна причина задержания российского социолога в Чаде

Причиной задержания властями Чада российского социолога Максима Шугалея могла стать статья в издании Jeune Afrique. В ней Шугалея назвали «близким соратником» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который якобы вмешивается во внутреннюю политику центральноафриканской страны. Об этом сообщают источники.

«Мы считаем, что во всем виновата статья, вышедшая после его прошлой поездки. <…> Представители военной разведки, увидев эту статью, решили, что социологи — это шпионы „Вагнера“. При пересечении границы их решили взять и выяснить их планы в Чаде», — рассказали источники «Коммерсанту».

Уточняется, что статья вышла в панафриканском еженедельном журнале Jeune Afrique. В ней утверждается, что 6 мая, когда проходил первый тур выборов главы государства в Чаде, российские социологи посетили предвыборные штабы Махамата Идриса Деби Итно. Издание также опубликовало фото Шугалея, назвав его «коммуникатором» и «близким соратником Евгения Пригожина».

В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в Чаде гражданами России

Сообщалось, что в сентябре граждан России и Белоруссии задержали в аэропорту африканского государства и удерживали там без объяснения причин. По словам задержанных, ранее при посещении страны у них не возникало проблем, пишет RT. Посол республики в России Адам Бешир заявил, что социологи скоро будут освобождены и направлены в Россию.