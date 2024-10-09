В деле Пашаева могут появиться новые эпизоды

Следователи проверяют экс-адвоката Эльмана Пашаева на причастность к другим эпизодам мошенничества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«Правоохранители проверяют обвиняемого Пашаева на причастность к совершению им других аналогичных преступлений. В уголовном деле могут появиться другие эпизоды мошенничества, следствие продолжается», — пояснил источник.

Журналисты отметили, что санкция вменяемой Пашаеву статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Бывший адвокат, добавили они, отказался сотрудничать со следствием.

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Напомним, что экс-адвокат был задержан военными следователями, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его и его жену, блогера Елену Блиновскую, по делу о неуплате налогов.