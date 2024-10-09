Стало известно об ослаблении урагана «Милтон»

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о дальнейшем ослаблении урагана «Милтон». Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, максимальная скорость ветра снизилась с 230 до 215 километров в час. При этом его порывы стали более сильными.

Приближающийся к побережью штата Флорида в США «Милтон» остается ураганом четвертой категории и считается «чрезвычайно опасным», однако его мощность продолжает снижаться. На этом фоне в центре ожидают, что у утру пятницы он станет внетропическим штормом.

Напомним, что в связи с надвигающимся ураганом во Флориде объявлена чрезвычайная ситуация и массовая эвакуация. Ожидается, что «Милтон» подойдет к побережью штата 9 октября или в первой половине 10 октября.