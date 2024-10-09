В Индии задержали около 250 бастующих рабочих предприятия Samsung

Полиция округа Канчипурам в южном индийском штате Тамилнад задержала около 250 рабочих компании Samsung India Electronics Ltd, участвующих в забастовке, парализовавшей работу предприятия. Как сообщает телеканал NDTV, полицейские заявили, что протестующие якобы заняли частную землю и проводят протест без разрешения.

Рабочие выдвигают несколько требований, в том числе настаивают на признании организованного ими профсоюза, увеличении заработной платы и других льготах. На прошлой неделе компания Samsung согласилась пойти навстречу, включая повышение зарплаты на 5 тыс. рупий (около $60) и согласилась обсудить другие пункты, но отказалась признать профсоюз.

Рабочие утверждают, что у них есть разрешение от землевладельца на собрания и протесты на этой территории. Министр финансов штата Тамилнад Тангам Теннарасу обратился в Центр индийских профсоюзов (CITU) с просьбой прекратить забастовку.

Участники акции в ответ пока отказались превратить протест, решив, что обещанных уступок недостаточно.

Забастовка на заводе индийской "дочки" Samsung началась 9 сентября, став крупнейшей протестной акцией трудящихся и трудовым спором в Индии за последние годы. В ней участвуют 1 100 из 1 750 сотрудников завода Samsung, на продукцию которого приходится примерно пятая часть продаж южнокорейского производителя бытовой техники в Индии, составивших $12 млрд в 2023 году.