Вор в законе Леха Семипалатинский покончил с собой в колонии

В исправительной колонии строгого режима № 1 в Карелии было обнаружено тело Айткали Маймушева, известного в определенных кругах как вор в законе Леха Семипалатинский. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Источник уточнил, что тело 66-летнего Маймушева было обнаружено утром 9 октября. Он добавил, что, по предварительным данным, осужденный свел счеты с жизнью.

Напомним, что по данным из открытых источников, Семипалатинский получил «воровскую корону» в 1997 году. С этого момента он «курировал» серии уголовных преступлений почти по всей России.

В 2016 году гражданина Казахстана Семипалатинского депортировали из РФ, после чего он отправился в Турцию. В 2023 году вор в законе вернулся в РФ и был пойман с наркотиками в помещении бара гостиницы в Москве. Его поместили в СИЗО «Бутырка», где он и ожидал свой приговор.

Московский городской суд в июне 2023 года приговорил Маймушева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Он был осужден по статьям УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».