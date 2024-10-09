Блиновская пожаловалась на «кражу» ее марафонов

Блогер Елена Блиновская прямо из СИЗО пожаловалась в суд на «кражу» её марафонов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее ООО «Бегет» начало распространение курсов и марафонов «Расширение финансового сознания», «Отношения», «Идеальная мама — счастливая мама», «Секретный бонус», «Стань и получишь», «Предназначение».

Предприниматели выставили за информационные продукты вполне гуманные цены, отметили журналисты, стали продавать их по 5 тыс. рублей вместо 110 тыс., как при Блиновской.

Блогер узнала о действиях предпринимателей и 2 октября направила в суд иск, в котором потребовала закрыть компанию и удалить курсы и марафоны с портала.

Блиновская заболела после участия в заседании в Мосгорсуде

По данным канала, Мосгорсуд вернул иск назад, так как этот вопрос находится вне его юрисдикции.