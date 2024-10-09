В Дагестане задержали жену Магомеда Омарова

Жена экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержана по делу о растрате. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что в отношении заведующей МКДОУ «Детский сад Олимпийский с. Сергокала» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Напомним, что 23 июня в Дагестане вооруженные боевики напали на пост ДПС, православный храм и синагогу, убили свыше 20 человек. Силовики уничтожили пятерых нападавших.

Позже выяснилось, что двое ликвидированных бандитов — сыновья Магомеда Омарова, Осман и Адиль.

На фоне ЧП глава района был исключен из партии «Единая Россия» и уволен с занимаемой должности. В дальнейшем Омаров был арестован за нарушение общественного порядка. Суд приговорил его к административному аресту на десять суток.

5 июля Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста и был сразу же вновь задержан, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

В его отношении, а также в отношении еще трех фигурантов дела, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).