Под Ульяновском самолет приземлился на автодорогу

Легкомоторный самолет в Ульяновской области совершил в среду посадку на автодорогу. Обстоятельства происшествия выясняет Ульяновская транспортная прокуратура. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Приводится предварительная информация, согласно которой днем 9 октября 2024 года в Тереньгульском районе Ульяновской области легкомоторный самолет марки СП-38 из-за плохой погоды вынужден был приземлиться на автодорогу недалеко от села Суровка. Пилот не пострадал. Самолет повреждения не получил.

На место происшествия выехали помощник Ульяновского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Транспортная прокуратура ведет проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.