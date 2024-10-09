Телеведущая в США попала в больницу с огнестрельными ранениями

Ведущая новостей на американском телеканале 19News Винни Дортч попала в больницу с огнестрельными ранениями. Об этом говорится в сообщении канала.

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Отмечается, что 7 октября в полицию города Лейквуд в штате Огайо обратились с жалобой на ссору двух людей. Пока правоохранители ехали на место происшествия, звонившие добавили, что началась стрельба.

Прибыв, полицейские обнаружили, что на тротуаре лежат мужчина и женщина, которой оказалась Дортч, с огнестрельными ранениями. Сообщалось, что мужчина не выжил. Журналистку доставили в больницу. Ведущей сделали операцию, которая прошла успешно.

Ранее известный блогер и стример Андре Кригер рассказал, что у него случился инсульт в прямом эфире. Отмечалось, что во время трансляции он не смог прочитать текст сообщения. На следующий день он узнал, что пережил опасное для жизни состояние.