Конфликты в семье не могли стать причиной нападения на двоих девочек в Тольятти. Об этом заявила старшая сестра подозреваемой в беседе с RT.

Как рассказала 18-летняя девушка, ее пострадавших сестер действительно нашли на балконе. Она также подтвердила информацию о том, что всех пятерых родила одна мать, но от разных мужчин.

В то, что в произошедшем виновата ее 13-летняя сестра, собеседница не верит. Она добавила, что ревности у ребенка к пострадавшим не было.

"Нет, [ревности] не было. Внимание уделялось всем одинаковое. Никто ни к чему не принуждал. Как бы если хочет гулять — идет гулять. Не было такого, что заставляли с кем-то сидеть", – поделилась девушка.

Конфликт матери и ее сожителя, по словам девушки, также не имеет отношения к ситуации.

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Женщина после произошедшего закрылась, молчит и плачет. До этого сообщалось о том, что 13-летняя девочка из Тольятти напала на двух своих сестер с ножом. Позже маленьких детей нашли окровавленными, но ничем помочь не смогли.

По информации источников, между матерью и сожителем происходили конфликты. Подозреваемая просила мать не сходиться с возлюбленным после очередной ссоры, но ее желание проигнорировали. Ребенок якобы решил, что никому не нужен и сестер любят больше.