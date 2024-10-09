Скорость ветра урагана «Милтон» снизилась до 230 километров в час

Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил о снижении скорости ветра урагана «Милтон» до 230 км/ч, что свидетельствует о его ослаблении, однако он остается ураганом четвертой категории.

По заявлению NHC, скорость ветра урагана снизилась с 250 до 230 километров в час. Отмечается, что максимальная скорость ветров на данный момент составляет около 145 миль в час, что соответствует 230 километрам в час, с более сильными порывами. Несмотря на это снижение, ураган «Милтон» остается чрезвычайно опасным, сохраняя статус урагана четвертой категории, передает РИА «Новости».

NHC отметили, что ураган «Милтон» постепенно теряет свою мощность. В центре прогнозируют дальнейшее ослабление урагана по мере его продвижения на восток над западной частью Атлантического океана. Ожидается, что к утру пятницы «Милтон» может стать внетропическим штормом, что указывает на его дальнейшее ослабление и снижение угрозы для прибрежных территорий.

В среду «Роскосмос» опубликовал со спутника ураган «Милтон», который приближается к побережью Флориды.

Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланированы участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон».