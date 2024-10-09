Названа возможная причина пожара на рынке в Ногинске

Пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом «РИА Новости» сообщили в экстренных службах.

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Ранее сообщалось, что в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске начался сильный пожар. Отмечалось, что возгорание произошло в одной палатке, а затем огонь распространился на другие.

«Предварительная причина пожара и стремительного распространения огня — нарушение правил обращения с огнем», — сообщил собеседник «РИА Новости».

Он отметил, что окончательная причина возгорания будет установлена мобильной пожарной испытательной лабораторией.