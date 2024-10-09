СМИ: ураган «Милтон» может сильно изменить береговую линию Флориды

Ураган «Милтон» может вызвать эрозию песчаных дюн, затопить прибрежные территории. В результате, береговая линия Флориды кардинально изменится, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Представители службы уточнили, что штормовый нагон от «Милтона» может привести к заплеску волны на 100% всех прибрежных пляжей во Флориде.

Специалисты уточнили, что заплеск волны происходит, когда уровень воды превышает высоту песчаных дюн. При этом вода переливается через дюны, сдвигает песок, меняет прибрежный ландшафт.

Океанограф Кара Доран отметила, что большая часть западного побережья Флориды уже сильно пострадала от недавнего урагана «Хелен», вызвавшего затопления и полную эрозию дюн.

"Роскосмос" показал спутниковое фото приближающего к США урагана "Милтон"

Ранее сообщалось, что ураган подойдет к побережью Флориды в среду, 9 октября ,или в первой половине четверга. Он принесет с собой разрушительные волны высотой до 3 метров на западное побережье штата.