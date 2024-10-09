Военный суд продлил на полгода срок домашнего ареста генералу Ивану Попову

Тамбовский гарнизонный военный суд продлил на полгода срок домашнего ареста бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге, сообщил его адвокат Сергей Буйновский. RT на русском

«Только что Тамбовский гарнизонный военный суд отказал нам в возврате материалов уголовного дела в отношении Ивана Попова и Сергея Моисеева прокурору для дополнительного расследования, отказал менять подсудность на Запорожье и продлил срок домашнего ареста еще на полгода. Вместе с тем суд назначил на 10:30 мск 16 октября первое заседание по существу дела, оно пройдет в открытом режиме», - сказал Буйновский. ТАСС

Ранее стало известно, что Попов подозревают в незаконной продаже металлических конструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в зоне спецоперации. Позже Следственный комитет России обвинил генерал-майора в служебном подлоге. По уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова был допрошен 91 свидетель. Вечерняя Москва