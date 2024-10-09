Инцидент произошёл 9 октября на станции метро «Арсенальная» в Киеве, где неизвестный бросил в вагон предмет, внешне напоминающий мину.

По данным украинского издания «СТРАНА.ua», это произошло днём — в тот момент, когда двери вагона уже закрывались.

Встревоженные пассажиры разбежались по углам вагона, после чего вышли на станции «Днепр». Чем на самом деле оказался перепугавший их предмет — не сообщается.

В минувшее воскресенье, 6 октября, украинский телеканал «Общественно» сообщил о взрывах в Киеве.