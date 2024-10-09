Силовые ведомства предотвратили попытку совершения террористического акта в здании УМВД по Смоленской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.

По данным ведомства, 30-летний мужчина, житель Тверской области, пытался пронести взрывное устройство в здание УМВД под видом папки с документами.

«В этот момент сотрудники полиции, входящие в состав дежурной смены, действуя четко, решительно и профессионально, в соответствии со служебными инструкциями, проявив при этом мужество и героизм, обезвредили мужчину», — пояснили в ГУ МВД по Смоленской области.

При задержании он пострадал. Подозреваемого и двух контуженных в ходе инцидента стражей порядка госпитализировали, угрозы их жизням нет.

Спецслужбы Смоленска оцепили центр города

В отношении злоумышленника за попытку совершения теракта в здании УМВД по региону возбуждено уголовное дело.