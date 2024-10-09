Учителя обвинили в домогательствах к пятикласснице на Ставрополье

Учителя истории из школы в селе Степное Ставропольского края обвинили в домогательствах к ученице пятого класса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на уроке несколько дней назад и попал на видео. На кадрах видно, что педагог близко подошел к девочке и обнял ее, а после сделал непристойную вещь. Ролик стал активно расходиться среди учеников, а мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию. Отмечается, что учитель преподавал историю более 30 лет.

Напомним, что в августе учителя музыки из Екатеринбурга признали виновным в сексуальном насилии над 22 детьми в возрасте от 9 до 12 лет. В ходе обыска в доме мужчины нашли видеозаписи порнографического характера — по одной из версий, он снимал видео со школьниками и продавал записи в сети. Суд назначил осужденному 23 года лишения свободы, запретил работать с детьми, а также присудил каждому пострадавшему ребенку от 100 до 700 тысяч рублей моральной компенсации, в зависимости от нанесенного вреда.