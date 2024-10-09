Пропавшая мать тренера тюменской сборной по биатлону найдена мертвой

Нина Кугаевская, мать тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского, в среду найдена погибшей после продолжавшихся около месяца поисков. Об этом сообщили ТАСС в поисковом отряде "Лиза Алерт" Тюменской области.

Заявка на поиск поступила в "Лиза Алерт" днем 11 сентября 2024 года. 10 сентября в 8:50 (6:50 мск) женщина вышла из автобуса на остановке СТ "Росинка" в Тобольском районе Тюменской области и отправилась собирать грибы, с тех пор ее больше не видели.

"Вчера родственники в одном из квадратов обнаружили артефакт, принадлежащий Нине Александровне, это была палка для скандинавской ходьбы и метки из разорванного пакета на деревьях. <?> Сегодня "ТОСЭР" утром выехали на эти координаты, осмотрели местность и нашли тело", - сообщил собеседник агентства.

Вечером 10 сентября Нина Кугаевская связалась с внучкой и сообщила, что заблудилась в лесу неподалеку от СТ "Росинка", вокруг нее было болото и из-за боли в ноге она не могла передвигаться самостоятельно. Утром 11 сентября 2024 года ее телефон отключился, и больше связаться с ней не было возможности, следует из отчета информационного координатора поиска.

К поиску пропавшей были подключены ее родственники и службы МВД, "Тюменская Областная служба экстренного реагирования", МЧС, а также беспилотная авиация отряда "Лиза Алерт", болотоходы, квадроциклы, кроме этого, руководство "СИБУР Холдинг" выделило свой вертолет и беспилотник. За время поиска было пройдено 1,5 тыс. км всего в нем участвовало более 200 человек.