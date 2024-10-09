Спецслужбы Смоленска оцепили центральную часть города из-за припаркованного у здания местного МВД автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Машина была накрыта тентом. Газета.Ru

Отмечается, что на место происшествия вызвали саперов и кинологов, а улицу Дзержинского перекрыли. Специалисты обнаружили внутри авто, предположительно, самодельное взрывное устройство. Telegram-канал не исключает, что это могли быть учения, однако в МВД региона ситуацию пока никак не комментируют. Вечерняя Москва

Отмечается, что специалисты на месте взорвали найденное самодельное взрывное устройство. Lenta.ru