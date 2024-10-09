Появились подробности исчезновения экс-обладательницы «самых больших губ в России»

Модель Кристина Рэй (настоящая фамилия — Кожевникова) пропала в Сочи, когда пошла за закладкой с наркотическим веществом. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Baza.

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Напомним, что 35-летняя Рэй перестала выходить на связь с 28 сентября. В день пропажи женщина была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки. К ее поискам привлекли полицию и волонтеров.

По словам собеседников канала, оперативникам удалось восстановить сим-карту Рэй. Благодаря этому они выяснили, что в день исчезновения девушка пошла искать тайник с сильнодействующим синтетическим наркотиком. Родные девушки признались полицейским, что модель долгое время страдает от наркотической зависимости. За несколько дней до исчезновения она узнала, что ее хотят отправить в реабилитационный центр. Также правоохранителям удалось найти парня, с которым Рэй была в последний раз. Полицейские опросили его и составили протокол по статье об употреблении наркотических веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ).

Сейчас у следователей есть две версии: Кожевникова или умерла от передозировки, или еще жива и продолжает употреблять наркотики. Оперативникам удалось лишь выйти на подозреваемого по прозвищу «Кот». Его личность и местонахождение пока не удалось установить, однако, предположительно, Рэй находится с ним.