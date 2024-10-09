ФСБ задержала челябинского силовика с погоней и стрельбой

Силовики задержали замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области подполковника полиции Александра Калитюка. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причиной задержания Калитюка стало его участие в даче взятки в качестве посредника. Деньги, полученные от представителей коммерческих структур, предназначались за «решение вопросов» в судебной системе. Telegram-канал «112» утверждает, что полицейский должен был передать средства одному из судей.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на источники, для задержания подполковника провели операцию. Его собирались поймать с поличным, однако Калитюк попытался скрыться — началась погоня со стрельбой. В результате полицейского остановили на улице Братьев Кашириных. Возбуждено уголовное дело